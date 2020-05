Coronavirus: un nuovo approccio alla terapia, si basa sulle interazioni tra sistema nervoso e sistema immunitario (Di venerdì 8 maggio 2020) Le ultime evidenze sulle infezioni da Coronavirus Covid-19 indicano che l’infezione coinvolge vari organi e si associa a un grave stato infiammatorio, con produzione di sostanze chiamate citochine. Massimiliano Oliveri, ordinario di Neuroscienze cognitive dell’Università degli Studi di Palermo, in una lettera dal titolo ‘Neuronal strategies to mitigate Covid19 – associated cytokine storm?’, pubblicata sulla rivista Science, propone un nuovo approccio alla terapia di questa patologia basato sulle interazioni tra sistema nervoso e sistema immunitario. In particolare, Oliveri osserva che una parte del sistema nervoso, il nervo vago, modula la risposta infiammatoria, riducendo la produzione di citochine. L’idea è, dunque, quella di applicare una stimolazione non invasiva del nervo vago nei pazienti colpiti da infezione da Coronavirus. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Milano rischia un nuovo lockdown pressoché immediato? I timori di Libero

