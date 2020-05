Coronavirus | Lino Banfi dona 100 kg di orecchiette ai “poveri del Papa”

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 8 maggio 2020). Il popolare attorecento chili diai poveri del Papa. La consegna della tipica e prelibata pasta pugliese, arrivata appositamente da Barletta, è avvenuta ieri nel ristorante del noto attore, nel quartiere Prati di Roma. A ritirare il quintale di, insieme a cinquecento vasetti di sugo di pomodoro, L’Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che provvede a distribuire gli aiuti ai poveri della capitale., impegno a tutto campo: anche uno spot per il ministero della Salute, da oggi impegnato nell’emergenzaanche con uno spot per il ministero della Salute, nel centro di Roma da anni ha aperto un ristorante con le specialità di Puglia, ora chiuso per Covid. “Il centro di Roma – spiega all’Adnkronos– è pieno zeppo di ...