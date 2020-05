“Addio amore, ovunque tu sia”. Maddalena Corvaglia, le commoventi parole per la sua perdita (Di venerdì 8 maggio 2020) Le foto a fine articolo. L’irresistibile bionda che nel 2002 debuttò, in coppia con Elisabetta Canalis, a Striscia La Notizia si è fatta grande. Di quell’affascinante ragazza però sono rimasti il fisico da urlo e la simpatia, oggi queste qualità sono egregiamente indossate da una donna matura, che ha accumulato esperienze di vita e soprattutto è diventata madre. Dopo aver trascorso svariati anni negli Stati Uniti, nella soleggiata California per la precisione, Maddalena Corvaglia di recente ha fatto ritorno in Italia. Come ormai tutti sapranno, Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis non sono più amiche inseparabili come un tempo. Dopo che la prima ha deciso di abbandonare Los Angeles, mandando in fumo il progetto comune di aprire una palestra, i rapporti con l’ex compagna di George Clooney si sono ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 maggio 2020) Le foto a fine articolo. L’irresistibile bionda che nel 2002 debuttò, in coppia con Elisabetta Canalis, a Striscia La Notizia si è fatta grande. Di quell’affascinante ragazza però sono rimasti il fisico da urlo e la simpatia, oggi queste qualità sono egregiamente indossate da una donna matura, che ha accumulato esperienze di vita e soprattutto è diventata madre. Dopo aver trascorso svariati anni negli Stati Uniti, nella soleggiata California per la precisione,di recente ha fatto ritorno in Italia. Come ormai tutti sapranno,ed Elisabetta Canalis non sono più amiche inseparabili come un tempo. Dopo che la prima ha deciso di abbandonare Los Angeles, mandando in fumo il progetto comune di aprire una palestra, i rapporti con l’ex compagna di George Clooney si sono ...

AdamoBen : #raccontibrevi @AdamoBen I colori di un addio E questa è l’ora che s’allunga tra gli ombrelloni in fila indiana e… - liberaeva : #raccontibrevi @AdamoBen I colori di un addio E questa è l’ora che s’allunga tra gli ombrelloni in fila indiana e… - crucant : RT @MarinaMasala1: Così stupiti di noi stessi, cos’altro ci può mai stupire? Né arcobaleno la notte. Né farfalla sulla neve. Ma addormenta… - imolexandra : RT @temptedharr: addio mio piccola principessa, spero che tu sia in un posto migliore ora. Mi manchi già da morire amore - tecchiegirl : @ROHchorus @RoyalOperaHouse @ #latraviata heartbreaking every single time! ??????’Addio, del passato bei sogni ridenti… -

Ultime Notizie dalla rete : “Addio amore fotogallery - crollato il ponte di caprigliola, viadotto che collega la spezia e massa IlCorrierino.com