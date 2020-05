Zevi | parchi riaperti ma assaliti dal degrado

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – “Stiamo ricevendo decine di segnalazioni sullo stato penoso die giardini a Roma,dal 4 maggio ma in alcuni casi impraticabili a causa della totale mancanza di manutenzione. Ci segnalano erba incolta e foreste di piante infestanti alte anche un metro. In due mesi di chiusura sarebbe stato troppo pretendere dalla giunta Raggi un minimo di programmazione per rendere queste aree pulite e vivibili in vista della riapertura?”. Lo afferma Tobia, presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”. “Pineta Sacchetti, Val Cannuta, ma anche Villa Pamphili sono solo alcuni esempi.e giardini al momento sono le uniche aree dove famiglie e bambini possono recarsi per prendere un po’ d’aria – aggiunge – Gia’ prima del coronavirus la manutenzione era scarsissima: ora e’ semplicemente ...