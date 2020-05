Vietato sputare e festeggiare i gol abbracciandosi, così sarà la Premier sanificata (Di giovedì 7 maggio 2020) Vietato sputare, scambiarsi la maglia dopo le partite, condividere le bottigliette d’acqua. Di più: Vietato pure festeggiare un gol abbracciandosi. Ognuno al suo posto. Nel futuro della Premier League (un futuro intricato, con la lega spaccata tra big e piccole squadre) c’è il distanziamento sociale in campo. Con misure che cambieranno i riti collaterali del gioco, alcune risibili, altre sacrosante. Il Telegraph racconta questa “nuova normalità” nel calcio del prossimo futuro, che durerà almeno un anno. La Premier League ha intenzione di rivelarne i dettagli la prossima settimana se, come previsto, il il governo annuncerà domenica l’allenamento delle restrizioni. L’atteso messaggio di Boris Johnson è cruciale per le speranze del calcio inglese. Lunedì è in programma la riunione della Premier ... Leggi su ilnapolista Allenamenti in mascherina - niente massaggi e vietato sputare. Il vademecum della Premier

