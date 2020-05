Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 5.1 a 50 km da Teheran (Di venerdì 8 maggio 2020) Terremoto in Iran. Una scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata a 50 km da Teheran. Teheran (Iran) – Violenta scossa di Terremoto in Iran. Nella serata di giovedì 7 maggio 2020 una scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata a 50 chilometri da Teheran. fonte foto https://twitter.com/Terremoto in Iran, scossa di magnitudo 5.1 a 50 km da Teheran La scossa di Terremoto è stata sentita chiaramente in tutta la zona con molte persone che sono scese in strada. Al momento non si registrano danni a persone o cose ma i soccorritori stanno effettuando tutte le verifiche del caso. Notizia in aggiornamento fonte foto copertina https://twitter.com Leggi su newsmondo Iran - scossa di terremoto di magnitudo 5.1. Non ci sarebbero vittime

