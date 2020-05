Strade Bianche 2020 | nuova data | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) Laè stata la prima corsa a dover rinunciare alla sua posizione in calendario per via dell’emergenza Covid-19. Il caso vuole che, se davvero la stagione dovesse ripartire, sarà proprio la semiclassica senese a riaprire le danze il primo di agosto. Al contrario delle classiche del nord, che si svolgeranno ad autunno inoltrato, lasi terrà in un momento dell’anno che nulla ha a che spartire con quello in cui di solito si gareggia sulle viuzze toscane. La giovane competizione World Tour, posta a metà estate, rischia di essere completamente diversa rispetto alla manifestazione a cui siamo abituati. La manifestazione toscana, a ogni modo, verrà trasmessa sia sulle reti Rai che su Eurosport, come da prassi. A questo, inoltre, si aggiungono le direttesulle piattaforme messe a disposizione dalle ...