Ricerca Endu-Nielsen Sports | danni fino a 535 milioni per Endurance

ROMA (ITALPRESS) – Un danno economico fino a 535 milioni di euro, circa l'11% del valore dell'indotto Endurance, legato alla spesa di chi pratica questi sport; 1900 le gare annullate inizialmente previste fino a giugno, con un valore medio di mancato incasso che arriva a 208 milioni di euro per circa 1560 organizzatori di eventi; solo un terzo degli sponsor riuscira' a far fronte alle perdite in modo soddisfacente. E' quanto emerge da una Ricerca condotta da Nielsen Sports per Endu, la piu' grande community italiana dedicata agli sport di Endurance con oltre 600.000 utenti e 8.649 eventi, svolta in partnership con l'agenzia di comunicazione Ital Communications e con Trentino Sviluppo, relativamente a eventi di running, ciclismo, triathlon e altri sport di Endurance. Un quadro che ha permesso di analizzare il mancato indotto per gli ...

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - A causa del Covid 19 in Italia sono stati annullati 1.900 eventi sportivi. Lo dice una ricerca che Endu, startup di Progetto Manifattura a Rovereto, in Trentino, ha affidato ...

