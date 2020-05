Legge impianti storici, la proposta per facilitare gli interventi di restyling (Di giovedì 7 maggio 2020) Legge impianti storici, la proposta per facilitare gli interventi di restyling: i nuovi interventi saranno facilitati dalla burocrazia Una nuova proposta che potrebbe rivoluzionare il mondo degli stadi in Italia e la loro ristrutturazione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla nuova proposta di Legge del PD per gli impianti storici. L’obiettivo – si Legge – è quello di togliere il vincolo dagli impianti storici per facilitare gli interventi di rifacimento. Pronti il Renato Dall’Ara (Bologna), l’Ennio Tardini (Parma) e l’Artemio Franchi (Firenze). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 maggio 2020), laperglidi: i nuovisaranno facilitati dalla burocrazia Una nuovache potrebbe rivoluzionare il mondo degli stadi in Italia e la loro ristrutturazione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla nuovadidel PD per gli. L’obiettivo – si– è quello di togliere il vincolo dagliperglidi rifacimento. Pronti il Renato Dall’Ara (Bologna), l’Ennio Tardini (Parma) e l’Artemio Franchi (Firenze). Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Il sindaco Nardella: “Per la svolta sugli stadi meno fisco e vincoli”: Il sindaco Nardella: “Per la svolta sugli st… - Fiorentinanews : Proposta di legge presentata in Parlamento per gli impianti storici: Interessata anche la #Fiorentina. #Commisso vu… - linkmotorsepoca : SUZUKI - SJ 410 - Con Hard Top - € 6500 AUTO IN OTTIME CONDIZIONI AGEVOLAZIONI DI LEGGE VERSIONE CABRIOLET CON HARD… - violanews : Legge sugli impianti storici: niente più intoccabile. Barone al lavoro sul doppio fronte - - ecogen_impianti : @FranFerrante @CoordFree @GiaSilvestrini @erealacci @lucapagni @elencomelli @stefanoagnoli @robdellaseta… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge impianti Legge impianti storici, la proposta per facilitare gli interventi di restyling Calcio News 24 Milano-Cortina 2026 e Atp Finals, il decreto è legge. Spadafora: “Una luce verso il futuro”

Dopo la Camera, via libera anche dal Senato. Confermata la governance con Malagò a capo della Fondazione di diritto privato per l’Olimpiade (con Novari a.d.) e la guida dell’evento di Torino al sindac ...

Legge impianti storici, la proposta per facilitare gli interventi di restyling

Una nuova proposta che potrebbe rivoluzionare il mondo degli stadi in Italia e la loro ristrutturazione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla nuova proposta di legge del PD ...

Dopo la Camera, via libera anche dal Senato. Confermata la governance con Malagò a capo della Fondazione di diritto privato per l’Olimpiade (con Novari a.d.) e la guida dell’evento di Torino al sindac ...Una nuova proposta che potrebbe rivoluzionare il mondo degli stadi in Italia e la loro ristrutturazione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla nuova proposta di legge del PD ...