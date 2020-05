I calciatori di Serie A risultati positivi al Coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono sedici i calciatori della Serie A ad aver contratto il Coronavirus. L'ultimo un tesserato del Torino, il cui nome non è stato rivelato dalla società , che dovrà osservare un nuovo periodo per evitare il rischio di nuovi contagi. La squadra italiana a detenere il primato negativo del maggior numero di positivi in rosa è la Sampdoria, che però ha ufficializzato nei giorni scorsi la guarigione dei sei giocatori coinvolti, di fatto al pari degli altri club eccetto quello granata: Manolo... Leggi su 90min Covid - studio KPMG : valore calciatori rischia di calare di quasi 10 miliardi (3 - 3 per la Serie A). Il giocatore più svalutato? Hazard del Real Madrid

