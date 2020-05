Ho superato un tumore | passerà anche questa Le ultime parole dell' imprenditore

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 maggio 2020) Soffriva di depressione A.N., piccolodi 58 anni alla guida di una attività di arredi con 5/6 dipendenti alla periferia est di Napoli. Un male che negli ultimi tempi si era accentuato, ma che mascherava bene dispensando ottimismo e fiducia nel futuro, lui che sette anni fa aveva avuto la forza di avere la meglio su un. E che agli amici diceva: “Hoquello,”. Ma ieri sera, chiuso nel suo ufficio, il male oscuro che mina le certezzedei più forti deve aver preso il sopravvento e lo ha spinto a stringersi un cappio intorno al collo per lasciarsi alle spalle ansie e preoccupazioni.I familiari, preoccupati per il suo mancato rientro a casa, a Cercola, comunea fascia a ridosso del capoluogo, hanno avvisato le forze’ordine che hanno fatto la scoperta in serata. Lascia moglie e figlia. Il ...