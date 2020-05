Hera | 2 | 1 miliardi distribuiti agli stakeholder del territorio nel 2019

(Di giovedì 7 maggio 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bilancio di Sostenibilita’del Gruppoe’ online all’indirizzo http://bs.gruppo.it e contiene i numeri delle responsabilita’ economica, sociale e ambientale, con un focus sugli impegni presi, i risultati conseguiti e le prospettive future. Nelil Mol “a valore condiviso” e’ stato pari a 422,5 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto allo scorso anno e corrispondente al 39% del totale, una percentuale in linea con i target del piano industriale che traguardano il Mol “a valore condiviso” al 42% nel 2023. Si tratta di un indicatore che misura i progressi nella direzione della sostenibilita’, vi e’ correlato il 20% della remunerazione variabile dei dirigenti e quadri del Gruppo, e per questo da quest’anno viene anche sottoposto alla verifica di una societa’ ...

