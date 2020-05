Flavio Briatore asfalta un hater che se la prende con il figlio | “Ti chiami come il mio

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 7 maggio 2020)non ci ha pensato su due volte e, ricevuto un attacca via social da unche offendeva il, Nathan Falco ha usato toni durissimi. Tutto è iniziato quandoha postato sui social una foto che lo ritraeva in compagnia deldurante questo periodo di pandemia.ha postato la foto e ha aggiunto la seguente didascalia: “Falco era 40 giorni che non usciva di casa” Da qui un utente ha commentato la foto scherzando sul nome dele alloragli ha risposta così: “Senti cogl*** pensa al tuo di nome… top per sfigati anche il mio cane si chiama Luca”. Tempo fa, a proposito dele della possibilità che da grande potrebbe anche non laurearsi, aveva detto: “A me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito: se mi ...