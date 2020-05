fattoquotidiano : Coronavirus, medici e infermieri inviati dall’Albania festeggiano la fine della missione con una festa in albergo:… - emergency_ong : 'Quando un paziente guarisce, accumulo l’energia per aiutare chi ancora combatte.' C'è anche la nostra infermiera… - Corriere : Festeggiano la fine della missione a Brescia: medici albanesi multati - repubblica : Coronavirus, missione finita per i sanificatori russi. Lasciano Bergamo - StraNotizie : Coronavirus, missione finita per i sanificatori russi. Lasciano Bergamo -

Coronavirus missione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus missione