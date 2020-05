Conte | “Valutiamo riaperture anticipate” E Fontana scrive al premier

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 7 maggio 2020) Videoconferenza tra ile gli imprenditori. Il primo ministro: “Valutiamoanticipate”. ROMA – Videoconferenza tra ile gli imprenditori sul dl maggio. Il presidente del Consiglio ha garantito l’impegno per dare la liquidità alle imprese oltre la possibilità di fare qualche riapertura anticipata. “Dal Governo – ha assicurato il primo ministro italiano – non c’è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo. Se c’è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori“.: “Smart working e trasporti potenziati” Ilnelle ultime ore ha ricevuto anche una lettera del governatoreche ha avanzato delle proposte per la ‘fase 2’: smart ...