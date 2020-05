Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 6 MAGGIOORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA COMPLANARE INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONESUD CI SPOSTIAMO SULLA PRENESTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA DI TORRENOVA, NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE-LA CIRCONE E’ ANCORA RALLENTATA PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER RIPRISTINARE LA PIENA POTENZIALITA’ DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO PARLIAMO DI LAVORI, SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA A CURA DI ASTRAL SPA E OPERE DI RACCORDO ALLA ...