Una valanga sull' Italia Pil 2020 previsto a -9 | 5%

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “La pandemia da Covid-19 e le relative misure di contenimento spingono l’in una profonda recessione”. Sono senza appello le previsioni economiche di primavera della Commissione europea, paese tra i più colpiti dalla crisi economica in arrivo insieme agli altri del sud Europa, dalla Grecia fino alla Francia. Il documento che viene presentato oggi dal Commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni prevede “una recessione di proporzioni storiche” per tutta la zona euro, “la più grande recessione nella storia dell’Ue, dice il commissario all’Economia, con una crescita rivista al ribasso di nove punti percentuali rispetto alle previsioni d’autunno, il Pil che cala (-7,7 per cento). Ci saranno “conseguenze socio-economiche gravi” a livello globale ed europeo, scrive la Commissione. Ma ...