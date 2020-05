Trasporto aereo, a marzo -85 per cento dei passeggeri (Di giovedì 7 maggio 2020) I dati Istat sul Trasporto aereo di marzo evidenziano un crollo dei passeggeri e dei voli. ROMA – I dati Istat sul Trasporto aereo di marzo confermano l’impatto negativo del coronavirus su questo settore. In particolare, nel primo mese di ‘vero’ lockdown è stato registrato un calo di passeggeri dell’85% mentre per quanto riguarda i voli c’è stata una diminuzione del 66,3%. Guardando ai numeri nel mese di marzo i passeggeri sono passati da 4,9 milioni di euro a meno di 748mila per le tratte nazionali mentre quelli internazionali sono passati da 9 a 1,3 milioni. Settore messo in ginocchio dal coronavirus Il settore aereo è stato messo in ginocchio dal coronavirus. La mobilità in questo periodo di pandemia è stata inclusa tra i settori economici e produttivi essenziali ma la chiusura dei confini ha reso ... Leggi su newsmondo Trasporto aereo : sindacati - Enac deve mantenere ruolo terzietà

