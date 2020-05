Pato Aguilera: «Maradona è stato il più forte. Giocava per far felice la gente» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sul Secolo XIX un’intervista a el Pato, Carlos Alberto Aguilera. L’ex calciatore uruguayano parla del virus, e di come sta vivendo la pandemia a Montevideo. «Qui il coronavirus è arrivato meno che altrove ma bisogna stare attenti. Mi ha fatto male vedere quanti morti ci sono stati in Italia: il vostro è stato un Paese generoso con me, da voi è cambiata la mia vita, già da quando feci gol in amichevole con l’Italia: 1-1, gol di Baggio e pareggio mio, nel 1989. Come sapete sono stato molto bene anche al Toro, ma io sono genoano, amo Genova e se andai via dopo 3 anni non fu per mia volontà, ci sarei rimasto a vivere. Quando è caduto il Morandi, avevo il cuore spezzato». Parla anche di Maradona «Diego è venuto anche alla mia gara d’addio, e fece gol su punizione. Non ho mai visto Pelè, Messi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sul Secolo XIX un’intervista a el, Carlos Alberto. L’ex calciatore uruguayano parla del virus, e di come sta vivendo la pandemia a Montevideo. «Qui il coronavirus è arrivato meno che altrove ma bisogna stare attenti. Mi ha fatto male vedere quanti morti ci sono stati in Italia: il vostro èun Paese generoso con me, da voi è cambiata la mia vita, già da quando feci gol in amichevole con l’Italia: 1-1, gol di Baggio e pareggio mio, nel 1989. Come sapete sonomolto bene anche al Toro, ma io sono genoano, amo Genova e se andai via dopo 3 anni non fu per mia volontà, ci sarei rimasto a vivere. Quando è caduto il Morandi, avevo il cuore spezzato». Parla anche di«Diego è venuto anche alla mia gara d’addio, e fece gol su punizione. Non ho mai visto Pelè, Messi ...

filippociriello : RT @napolista: Pato Aguilera: «Maradona è stato il più forte. Giocava per far felice la gente» Intervista a Il Secolo: «Lo picchiavano in t… - napolista : Pato Aguilera: «Maradona è stato il più forte. Giocava per far felice la gente» Intervista a Il Secolo: «Lo picchia… - Grifone68 : Pato Aguilera ricorda Scoglio: “Prof, piango se ripenso alla sua voce. Ha fatto sognare tutti i genoani”… - buoncalcio : @patoaguilera11 ricorda Franco #Scoglio: “Professore, piango ancora se ripenso alla sua voce. Ha fatto sognare tutt… - franvanni : RT @sarahgarou: @PaoloCond Gentile Condo’ vorrei anche ricordare che il 18 marzo 1992 per la prima volta nella storia una squadra italiana… -

Ultime Notizie dalla rete : Pato Aguilera Pato Aguilera: «Maradona è stato il più forte. Giocava per far felice la gente IlNapolista genoa aguilera volta

Aguilera ha parlato della situazione mondiale e di come sta ... Soprattutto una che non avevo mai rivisto per intero: Liverpool-Genoa ... Per la prima volta dal '92 l'ho rivista tutta e mi sono venuti ...

Genoa, Aguilera: 'Per la prima volta ho rivisto la gara col Liverpool. Che coppia con Skuhravy!"

Lunga intervista quest'oggi sulle colonne del Secolo XIX per Carlos 'Pato' Aguilera, ex attaccante di Genoa e Torino degli anni '90. Aguilera ha parlato della situazione mondiale e di come sta vivendo ...

Aguilera ha parlato della situazione mondiale e di come sta ... Soprattutto una che non avevo mai rivisto per intero: Liverpool-Genoa ... Per la prima volta dal '92 l'ho rivista tutta e mi sono venuti ...Lunga intervista quest'oggi sulle colonne del Secolo XIX per Carlos 'Pato' Aguilera, ex attaccante di Genoa e Torino degli anni '90. Aguilera ha parlato della situazione mondiale e di come sta vivendo ...