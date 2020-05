Ghigo dei Litfiba, accuse shock dall'ex compagna Isabella/ "Picchiata e isolata!" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ghigo dei Litfiba, arrivano le accuse shock dall'ex compagna Isabella: "Sono stata isolata e Picchiata davantri a mio figlio" Leggi su ilsussidiario La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba : "Mi ha pestata per anni. Ora vuole sbattermi fuori di casa" - (Di mercoledì 6 maggio 2020)dei, arrivano le'ex: "Sono stata isolata edavantri a mio figlio"

Italia_Notizie : La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba: 'Mi ha pestata per anni. Ora vuole sbattermi fuori di casa' - zazoomblog : La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba: Mi ha pestata per anni. Ora vuole sbattermi fuori di casa… - Ghigo_07 : RT @TorinoFC_1906: Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciat… - Ghigo_07 : RT @Regione_Abruzzo: #Covid_19 #Abruzzo Dei 3047 casi, 242 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 764 alla @asl2abruzzo, 1400 a… - Ghigo_07 : RT @Regione_Abruzzo: #Covid_19 #Abruzzo Dei 3025 casi, 242 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 767 alla @asl2abruzzo, 1375 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghigo dei La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba: "Mi ha pestata per anni. Ora vuole sbattermi fuori di casa" ilGiornale.it Ghigo dei Litfiba, accuse shock dall’ex compagna Isabella/ “Picchiata e isolata!”

Sono accuse pesanti quelle che Isabella, compagna per diciotto anni di Ghigo Renzulli, il fondatore della band dei Litfiba, ha fatto nei riguardi del suo ormai ex. Nella lunga intervista rilasciata a ...

Asl, danno le dimissioni in due: il direttore sanitario e il primario dei Pronto soccorso

ALESSANDRIA. «I due professionisti di grande esperienza supporteranno l’Asl alessandrina in un momento di particolare difficoltà». Così la stessa Asl annunciava a fine marzo, in piena emergenza corona ...

Sono accuse pesanti quelle che Isabella, compagna per diciotto anni di Ghigo Renzulli, il fondatore della band dei Litfiba, ha fatto nei riguardi del suo ormai ex. Nella lunga intervista rilasciata a ...ALESSANDRIA. «I due professionisti di grande esperienza supporteranno l’Asl alessandrina in un momento di particolare difficoltà». Così la stessa Asl annunciava a fine marzo, in piena emergenza corona ...