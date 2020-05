È morto il cofondatore dei Kraftwerk, Florian Schneider (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Foto: Getty Images/Lynn Goldsmith)È scomparso all’età di 73 anni Florian Schneider, il cofondatore della pionieristica band tedesca Kraftwerk. Il musicista teutonico, insieme a Ralf Hütter, nel 1970, a Düsseldorf, ha fondato il gruppo (oggi ancora attivo) che resta uno dei più all’avanguardia di sempre, capace di mescolare l’elettronica primitiva alle nascenti tecnologie più evolute. Nei primi anni ’70 la band ha raggiunto un suono e un immaginario ben definito, che ha aperto la strada a tutti i derivati dell’elettronica: dal synth pop fino ai suoni sintetici più contemporanei. Quasi da subito Florian Schneider ha iniziato con i sintetizzatori sviluppando molteplici tecniche e abilità, tra le quali quella di suonarli utilizzando un flauto elettronico (e-flaute) e successivamente ha ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Foto: Getty Images/Lynn Goldsmith)È scomparso all’età di 73 anni, ildella pionieristica band tedesca. Il musicista teutonico, insieme a Ralf Hütter, nel 1970, a Düsseldorf, ha fondato il gruppo (oggi ancora attivo) che resta uno dei più all’avanguardia di sempre, capace di mescolare l’elettronica primitiva alle nascenti tecnologie più evolute. Nei primi anni ’70 la band ha raggiunto un suono e un immaginario ben definito, che ha aperto la strada a tutti i derivati dell’elettronica: dal synth pop fino ai suoni sintetici più contemporanei. Quasi da subitoha iniziato con i sintetizzatori sviluppando molteplici tecniche e abilità, tra le quali quella di suonarli utilizzando un flauto elettronico (e-flaute) e successivamente ha ...

È scomparso all'età di 73 anni Florian Schneider, il cofondatore della pionieristica band tedesca Kraftwerk. Il musicista teutonico, insieme a Ralf Hütter, nel 1970, a Düsseldorf, ha fondato il gruppo ...

