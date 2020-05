Coronavirus | Prodi | “Il cuore del problema dell’Ue è in Germania”

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L’ex premier Romanocommenta la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che mettendo in dubbio l’intervento della BCE a sostegno dell’economia mette in crisi la stabilità dell’Unione Europea. In una intervista pubblicata su “La Stampa” Romano, ex presidente del consiglio – ma sopratutto ex presidente della Comissione Europea – commenta la sentenza della Corte … L'articolo: “Ildeldell’Ue è in Germania” proviene da www.meteoweek.com.