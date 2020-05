Coronavirus, il Torino: “dopo i test un calciatore è risultato positivo” [DETTAGLI] (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo la notizia della guarigione di Dybala, arriva una nuova positività al Coronavirus in Serie A. Si tratta di un calciatore del Torino, risultato positivo dopo i test effettuati dal club. Non è stata rivelata l’identità del giocatore. Questo il comunicato dei granata: “Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”. Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato. #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) May 6, ... Leggi su calcioweb.eu UFFICIALE - Coronavirus - positivo un calciatore del Torino dopo i test : la nota del club

