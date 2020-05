Cacciari contro Conte: «Ci tratta come se fossimo bambini cretini». L’Europa? «Ci metto una croce sopra» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Scende di nuovo in campo, Massimo Cacciari. Con un affondo durissimo, ha criticato i provvedimenti del governo per la Fase2. «Perché dobbiamo essere trattati da bambini cretini?», ha detto il filosofo ed ex sindaco di Venezia nel corso di “Un Gorno da pecora” su Radio1. Non solo. Dito puntato anche contro il concetto di “affetto stabile”. «Una vera perla…», ha detto. «È la distruzione di ogni forma giuridica». Cacciari, l’ironia su Conte anche per i capelli Il filosofo ha preso di mira Giuseppe Conte. Non gli ha fatto sconti, neppure sulla capigliatura particolarmente ordinata persino nel lungo periodo di chiusura dei parrucchieri. Secondo Rocco Casalino, il premier si prende cura in prima persona della sua chioma. Immediata la risposta di Cacciari. «Anche Conte si taglia i capelli da ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Cacciari contro Conte : “Pandemia? Si sapeva da tempo” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Scende di nuovo in campo, Massimo. Con un affondo durissimo, ha criticato i provvedimenti del governo per la Fase2. «Perché dobbiamo essereti da?», ha detto il filosofo ed ex sindaco di Venezia nel corso di “Un Gorno da pecora” su Radio1. Non solo. Dito puntato ancheil concetto di “affetto stabile”. «Una vera perla…», ha detto. «È la distruzione di ogni forma giuridica»., l’ironia suanche per i capelli Il filosofo ha preso di mira Giuseppe. Non gli ha fatto sconti, neppure sulla capigliatura particolarmente ordinata persino nel lungo periodo di chiusura dei parrucchieri. Secondo Rocco Casalino, il premier si prende cura in prima persona della sua chioma. Immediata la risposta di. «Anchesi taglia i capelli da ...

CaioGCM : RT @SecolodItalia1: Cacciari contro Conte: «Ci tratta come se fossimo bambini cretini». L’Europa? «Ci metto una croce sopra» - SecolodItalia1 : Cacciari contro Conte: «Ci tratta come se fossimo bambini cretini». L’Europa? «Ci metto una croce sopra» … - Il_Nobile : RT @MenegazziMarina: Luca Zaia replica a Massimo Cacciari: 'Io premier? Un incubo: i suoi elogi solo per dar contro a Salvini' ZAIA SCHIE… - madmakko : @martinoloiacono Cacciari - che di pol Veneta forse qualcosa dovrebbe ancora capirne - esclude che Zaia si metta co… - Notiziedi_it : Luca Zaia replica a Massimo Cacciari: 'Io premier? Un incubo: i suoi elogi solo per dar contro a Salvini' -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciari contro Cacciari contro Conte: «Ci tratta come se fossimo bambini cretini». L'Europa? «Ci metto una croce... Il Secolo d'Italia Cacciari contro Conte: «Ci tratta come se fossimo bambini cretini». L’Europa? «Ci metto una croce sopra»

Scende di nuovo in campo, Massimo Cacciari. Con un affondo durissimo, ha criticato i provvedimenti del governo per la Fase2. «Perché dobbiamo essere trattati da bambini cretini?», ha detto il filosofo ...

Luca Zaia, le strategie vincenti e il «modello Veneto»

Chi gli vuole bene, ne è arci-convinto: il merito è tutto suo, senza «Luca» qua sarebbe stato un macello. I complimenti si sprecano, non soltanto entro i confini del Veneto e del centrodestra, e la ve ...

Scende di nuovo in campo, Massimo Cacciari. Con un affondo durissimo, ha criticato i provvedimenti del governo per la Fase2. «Perché dobbiamo essere trattati da bambini cretini?», ha detto il filosofo ...Chi gli vuole bene, ne è arci-convinto: il merito è tutto suo, senza «Luca» qua sarebbe stato un macello. I complimenti si sprecano, non soltanto entro i confini del Veneto e del centrodestra, e la ve ...