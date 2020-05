Azalee dell'aric, quest'anno la vendita su Amazon (Di mercoledì 6 maggio 2020) Niente piazze domenica 10 maggio, la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul cancro è aperta su Amazon per l'acquisto delle Azalee in occasione della "Festa della Mamma". Videochat della Gazzetta... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 6 maggio 2020) Niente piazze domenica 10 maggio, la raccolta fondi da destinare alla ricerca sul cancro è aperta super l'acquistoin occasionea "Festaa Mamma". Videochata Gazzetta...

Davide_Cavazza : RT @Tg3web: Tornano anche quest’anno le azalee dell'@AIRC_it Non potendo acquistare sulle piazze, a causa della pandemia, si potranno ordin… - ester_romano_ : Magari già lo sapete ma si possono comprare le azalee dell’AIRC su Amazon e spedirle alle mamme, lontane o vicine c… - ArielTe1 : RT @Tg3web: Tornano anche quest’anno le azalee dell'@AIRC_it Non potendo acquistare sulle piazze, a causa della pandemia, si potranno ordin… - Marina31297272 : RT @Tg3web: Tornano anche quest’anno le azalee dell'@AIRC_it Non potendo acquistare sulle piazze, a causa della pandemia, si potranno ordin… - ChiaraRengo : RT @Tg3web: Tornano anche quest’anno le azalee dell'@AIRC_it Non potendo acquistare sulle piazze, a causa della pandemia, si potranno ordin… -