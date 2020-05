USA E CINA | TENSIONE ALLE STELLE

Leggi su panorama

(Di martedì 5 maggio 2020) Continua a salire latra Stati Uniti e. Domenica scorsa, il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, è tornato ad accusare la Repubblica Popolare di essere la causa scatenante della pandemia. "Esistono gigantesche prove che è lì che ha avuto inizio", ha dichiarato. "Posso dirvi che esiste una quantità significativa di prove che provengono da quel laboratorio di Wuhan", ha aggiunto. Il segretario di Stato si è inoltre detto concorde con quanto sostenuto dai servizi segreti statunitensi. L'intelligence ha dichiarato che il virus non sarebbe stato "creato" in laboratorio, ma ha anche aggiunto che sono in corso delle indagini per capire se possa essere comunque fuoriuscito da una struttura: una struttura che magari – come suggerito da un recente editoriale del Washington Post – stesse effettuando esperimenti sui coronavirus ...