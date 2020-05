Stati Uniti, PMI servizi crolla oltre attese ad aprile (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Peggiora lo stato del settore dei servizi negli Stati Uniti nel mese di aprile. L’indice PMI dei servizi definitivo, elaborato da Markit, crolla a 26,7 punti dai 39,8 precedenti, risultando inferiori alle stime di consensus (27 punti). L’indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si allontana sempre più dalla ripresa, confermandosi al di sotto della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con la fase di espansione. Peggiora anche l’indice composito, che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 27 punti rispetto ai 40,9 del mese precedente e si confronta con i 27,4 attesi. Leggi su quifinanza Stati Uniti - deficit commerciale si allarga a 44 - 4 miliardi a marzo

Gli Stati Uniti piangono la morte di Greg Zanis - «l’uomo croce» : costruiva memoriali per le vittime delle sparatorie di massa

Stati Uniti - allo studio una dottrina del containment per la Cina? (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Peggiora lo stato del settore deineglinel mese di. L’indice PMI deidefinitivo, elaborato da Markit,a 26,7 punti dai 39,8 precedenti, risultando inferiori alle stime di consensus (27 punti). L’indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si allontana sempre più dalla ripresa, confermandosi al di sotto della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con la fase di espansione. Peggiora anche l’indice composito, che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 27 punti rispetto ai 40,9 del mese precedente e si confronta con i 27,4 attesi.

SkyTG24 : La vespa killer che uccide le api avvistata in Italia e negli Stati Uniti - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911, Museum of Modern Art, New York, Stati U… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa… - mariomerlo72 : RT @gpcolletti: Il ruolo della comunicazione nella salute. L'analisi del New Yorker parte dagli Stati Uniti ma coinvolge il.mondo intero. L… - FinoGinofino : RT @CCFCattaneo: SE la UE fossero gli Stati di Uniti d'Europa sarebbe così. MA GLI STATI UNITI D'EUROPA NON ESISTONO. -