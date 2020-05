Regione Campania, De Luca: Da domani via ai pagamenti per 20 mila autonomi e professionsti (Di martedì 5 maggio 2020) Prosegue il lavoro dell’Unità di Crisi della Regione per la progressiva riapertura di alcune attività. Per quanto riguarda i pagamenti relativi al Piano Socio Economico della Regione Campania, finora sono state già emessi oltre 4.500 mandati di pagamento (bonus di 2.000 euro) per le micro-imprese, e 2.300 ‘per i professionisti (bonus 1.000 euro). Da domani partono i pagamenti per altri 20.000 lavoratori autonomi/professionisti. “Davvero la Campania va verso la ripresa – afferma il Presidente della Campania Vincenzo De Luca – seguendo la nostra linea che ha prodotto risultati importanti. Occorre andare avanti con ordine, riavviare tutte le attività possibili, con la giusta cautela e la responsabilità di tutti, per evitare che si rischi di bloccare tutto tra due settimane”. In riscontro alle numerose richieste che ... Leggi su ildenaro Regione Campania : Da lunedì via libera agli sbarchi nelle isole del golfo

Altri ok dalla Regione - De Luca : "Campania verso la normalità"

