Quali sono i club che hanno schierato più giocatori Under-21 in Italia e nel Mondo in

Leggi su 90min

(Di martedì 5 maggio 2020)i campionati e le squadre che danno maggior spazio ai calciatori-21? Il CIES Football Observatory ha analizzato la situazione nel suo consueto report settimanale prendendo in esame 1.292e 93 divisioni calcistiche in tutto il. New @CIES Football Weekly Post presents the % of minutes by U21 players in 1,292 teams from 93 top divisions worldwide during current or last completed season: full data ▶️ https://t.co/Qfv9Y05QD5 pic.twitter.com/kTJzsEDSsF — CIES Football Obs...