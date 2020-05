"Il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente”. Fauci non accontenta Trump (Di martedì 5 maggio 2020) Anche Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità che il coronavirus provenga da un laboratorio cinese. In un’intervista a National Geographic, il massimo esperto americano di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca ha spiegato: “Se si guarda all’evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c’è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente”. Secondo Fauci, “guardando all’evoluzione nel tempo tutto indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie”.Domenica il segretario di Stato Mike Pompeo ha ribadito la posizione della Casa Bianca, ossia che ci sono prove importanti che il ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - per le residenze per anziani la fase due non è la riapertura : “Ora ci faremmo molto male”

Coronavirus - l’immunologo Fauci conferma : “Non arriva da un laboratorio cinese - si è evoluto in natura”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “L’Italia non cambia politica estera” (Di martedì 5 maggio 2020) Anche Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità che il coronaprovenga da un laboratorio cinese. In un’intervista a National Geographic, il massimo esperto americano di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca ha spiegato: “Se si guarda all’evoluzione delnei pipistrelli e a cosa c’è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che ilnon;. Secondo Fauci, “guardando all’evoluzione nel tempo tutto indica fortemente che questosi è evoluto in natura e poi ha saltato specie”.Domenica il segretario di Stato Mike Pompeo ha ribadito la posizione della Casa Bianca, ossia che ci sono prove importanti che il ...

borghi_claudio : Articoli che invecchiano assai bene. #Bonafede #Bonafededimettiti A quanto pare questo virus non solo ha fatto a… - chetempochefa : 'Una volta dicevamo 'le mascherine solo per i malati'. Beh tutti possiamo essere malati, una percentuale molto alta… - ItaliaViva : «Ci sono milioni di italiani, commercianti, piccoli imprenditori, operai, partite Iva, professionisti che sono disp… - Frigoalegna1 : @sere17165842 @AdrianoPlata @QRepubblica @VittorioSgarbi Dove hai letto che hanno dichiarato che Il lockdown serve… - lpintus1 : RT @HuffPostItalia: 'Il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente”. Fauci non accontenta Trump https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : virus non Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Il Caffè Letterario di Bra nella fase 2 del Coronavirus è su Facebook

Nella pagina dei gruppi braidesi del noto social network disponibili ogni giovedì le recensioni dei libri per far luce su un mondo al buio Vivere l’esperienza del Caffè Letterario insieme anche se non ...

Lotta al coronavirus, speranze dal plasma: ecco come funziona

Potrebbe essere nel sangue dei guariti la chiave per curare, almeno nei casi più seri, i malati di Covid-19. La terapia con il plasma, ricco degli anticorpi sviluppati dal guarito, è una delle strade ...

Nella pagina dei gruppi braidesi del noto social network disponibili ogni giovedì le recensioni dei libri per far luce su un mondo al buio Vivere l’esperienza del Caffè Letterario insieme anche se non ...Potrebbe essere nel sangue dei guariti la chiave per curare, almeno nei casi più seri, i malati di Covid-19. La terapia con il plasma, ricco degli anticorpi sviluppati dal guarito, è una delle strade ...