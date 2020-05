Il Coronavirus in Francia circolava già a dicembre: medici scoprono il caso di un 43enne (Di martedì 5 maggio 2020) Il Coronavirus in Francia circolava già a dicembre: la storia di un 43enne L’epidemia di Coronavirus si è diffusa in Europa ben prima di febbraio 2020. A suffragare questa teoria è il caso di Amirouche Hammar, 43enne di Parigi che il 27 dicembre scorso si è presentato al pronto soccorso della capitale francese con febbre alta, mal di testa e attacchi d’asma. Hammar ha raccontato all’emittente Bfmtv: “Alle cinque del mattino ho deciso di prendere l’auto e sono andato dritto all’ospedale. Avevo dolori al torace, mi mancava il respiro”. Per l’uomo, malato di diabete, i medici non erano riusciti a individuare la causa del malore: “Mi hanno detto comunque che quel che avevo era una cosa seria”. Gli era stata diagnosticata un’infezione polmonare, che Hammar è comunque riuscito a superare senza ... Leggi su tpi Coronavirus - in Francia un caso di contagio già il 27 dicembre

