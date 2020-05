"E ora pedalare come Bartali". Intervista a Davide Cassani (Di martedì 5 maggio 2020) “Se Gino Bartali fosse qui, direbbe ‘l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare’. Ci spronerebbe a rialzarci dalle macerie di questa pandemia, cambiando il nostro modo di muoverci nelle città, visto che le abbiamo trasformate in trappole di smog”. A vent’anni esatti dalla scomparsa dell’eroe del ciclismo italiano, il ct della Nazionale italiana Davide Cassani regala ad HuffPost un concentrato di filosofia del ciclismo, un’attitudine che in questo momento farebbe bene all’Italia intera. Perché se è vero che l’Era della Bici non si improvvisa in un giorno – e rispetto ad altri Paesi siamo indietro di decenni – è altrettanto vero che è tempo di fare sul serio e “cominciare a investire nella mobilità alternativa, nell’uso di bici e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 maggio 2020) “Se Ginofosse qui, direbbe ‘l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare’. Ci spronerebbe a rialzarci dalle macerie di questa pandemia, cambiando il nostro modo di muoverci nelle città, visto che le abbiamo trasformate in trappole di smog”. A vent’anni esatti dalla scomparsa dell’eroe del ciclismo italiano, il ct della Nazionale italianaregala ad HuffPost un concentrato di filosofia del ciclismo, un’attitudine che in questo momento farebbe bene all’Italia intera. Perché se è vero che l’Era della Bici non si improvvisa in un giorno – e rispetto ad altri Paesi siamo indietro di decenni – è altrettanto vero che è tempo di fare sul serio e “cominciare a investire nella mobilità alternativa, nell’uso di bici e ...

HuffPostItalia : 'E ora pedalare come Bartali'. Intervista a Davide Cassani - albertoinfelise : RT @mattiafeltri: 'E ora pedalare come Bartali'. Intervista a Davide Cassani (di G. Belardelli) - mattiafeltri : 'E ora pedalare come Bartali'. Intervista a Davide Cassani (di G. Belardelli) - GaPanino : 75 km di solo voglia di pedalare, senza gambe, senza fiato, senza mangiare, e sopra peso di 10kg dal peso ideale, s… - ButtiGrazia : @beppe_grillo Ridicolo pagliaccio, comincia a pedalare ora. -

Ultime Notizie dalla rete : ora pedalare Romano Prodi: ora ci tocca pedalare La Repubblica "E ora pedalare come Bartali". Intervista a Davide Cassani

“Se Gino Bartali fosse qui, direbbe ‘l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare’. Ci spronerebbe a rialzarci dalle macerie di questa pandemia, cambiando il nostro modo di muoverci nelle città, visto che ...

Commisso: "Se Chiesa vuole andare alla Juve o altrove, non mi opporrò. Basta che la cifra sia giusta"

"Iachini resta, Chiesa speriamo. Ma con l’offerta giusta, sempre se lui mi chiede di andare, lo accontenterò". Rocco Commisso parla dagli States tranquillizzando tutti sul futuro viola: "Vogliamo port ...

“Se Gino Bartali fosse qui, direbbe ‘l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare’. Ci spronerebbe a rialzarci dalle macerie di questa pandemia, cambiando il nostro modo di muoverci nelle città, visto che ..."Iachini resta, Chiesa speriamo. Ma con l’offerta giusta, sempre se lui mi chiede di andare, lo accontenterò". Rocco Commisso parla dagli States tranquillizzando tutti sul futuro viola: "Vogliamo port ...