Coronavirus Claudio | 68 anni | si sveglia dopo un mese in coma | “Ho vinto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 maggio 2020) Si ètouninfarmacologico per ilMassai, 68, della Valle D’Aosta, pensava di aver perso tutti i familiari, ma per fortuna la verità era un’altra. Commerciante in pensione di Gignod, Massai ha vinto la sua battaglia contro Covid-19 e in un’intervista all’Ansa ricorda il suo risveglio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta. “La prima videochiamata mi ha ricollegato alla realtà e alla mia famiglia: mi ha ridato la voglia di lottare anche per loro”, ha raccontato il 68enne. “Credevo che fossero morti e che fossi rimasto solo io in vita. Avrei voluto morire, per me la vita era finita. Avrei voluto staccarmi dal sondino e dai tubi che mi collegavano ancora all’ossigeno. Stringevo forte le mani degli infermieri tanto da far loro male. Un atteggiamento ...