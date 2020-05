Carnevali: «Giocare in aree con pochi contagi? Mi piace l’idea» (Di martedì 5 maggio 2020) «Ultimamente preferisco non leggere le dichiarazioni del ministro Spadafora, anche perchè spesso cambia idea, per cui può anche essere che tra poco ci racconti qualcosa di differente. L’unica cosa importante è che in queste ore siamo riusciti a ripartire con gli allenamenti». Si apre così l’intervista di Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, intervenuto questo pomeriggio … L'articolo Carnevali: «Giocare in aree con pochi contagi? Mi piace l’idea» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Sassuolo - Carnevali : «Giocare a calcio in questo momento non è il massimo» (Di martedì 5 maggio 2020) «Ultimamente preferisco non leggere le dichiarazioni del ministro Spadafora, anche perchè spesso cambia idea, per cui può anche essere che tra poco ci racconti qualcosa di differente. L’unica cosa importante è che in queste ore siamo riusciti a ripartire con gli allenamenti». Si apre così l’intervista di Giovanni, dg del Sassuolo, intervenuto questo pomeriggio … L'articolo: «incon? Mil’idea» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

modazzaOrigina1 : RT @marifcinter: Carnevali a Radio 24: 'Giocare tutte le partite al Centro-Sud? Noi siamo d'accordo, anche perchè alla fine si gioca a port… - andreatakeapill : RT @CalcioFinanza: #Sassuolo, #Carnevali: «Giocare in pochi stadi in aree con pochi contagi? A me piace come idea» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Carnevali: «Giocare in aree con pochi contagi? Mi piace l’idea»: «Ultimamente preferisco non l… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Sassuolo, #Carnevali: «Giocare in pochi stadi in aree con pochi contagi? A me piace come idea» - CalcioFinanza : #Sassuolo, #Carnevali: «Giocare in pochi stadi in aree con pochi contagi? A me piace come idea»… -