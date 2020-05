ANGI: L’importanza di una solida e veloce preparazione al digitale. Racconto di Mariarita Costanza (Di martedì 5 maggio 2020) Mariarita Costanza, ingegnere elettronico e Cofondatore e direttore tecnico di Macnil, nonché donna più influente nel mondo digitale in Italia nel 2017 e membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori ha formulato un contributo incentrato soprattutto sul digitale, ma la riflessione che lei compie parte da delle premesse, ovvero dal giorno della ripartenza, 4 maggio. L’esperta si pone dei quesiti affermando che la libertà che cominciamo a riassaporare soltanto in questi giorni è stata riconquistata a prezzo di questo fermo e di questa privazione durati quasi due mesi. Improvvisamente infatti, da due mesi circa ci siamo fermati, ognuno ha fermato la propria corsa, la corsa di inseguire un sogno, un lavoro, una professione, trovandosi improvvisamente privato della propria libertà. La riflessione che compie ... Leggi su romadailynews ANGI : l’importanza degli strumenti digitali per le comunità scolastiche. Racconto di Yannick Roussel

