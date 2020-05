Almanacco del 05-05-2020 ore 07 | 30

(Di martedì 5 maggio 2020)del giorno ed è martedì 5 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gottardo vescovo il nome Gottardo deriva da un antico nome Germanico riso in tedesco gotthard composto dalle radici gudà che vuol dire Dio è forte coraggioso che inizio significato è forte mediante Dio guerriero di Dio sono nati oggi carmax Tyrone Power Serse Cosmi e noi andiamo a fare gli auguri alla nostra Sandra Tantissimi auguri Sandra 30 anni lo diciamo che sembra compie 30 anni ha Emanuela sempre al femminile le persone è che che crescono qui nei nostri è nelle nostre relazionisono solo le persone che ci mandano Ovviamente i messaggi e ci segnalano anche loro compleanni Fatelo anche voi vi saluteremo volentieri in nel corso del nostro almeno vediamo cosa è successo nel tempo Il 5 maggio per esempio nel 1821 muore Napoleone ...

Lo schifo del calcio italiano, a dispetto della cloaca scoperchiata da Calciopoli, non ha mai fine". Oggi almeno sappiamo che lo scudetto del Napoli è rimasto per metà nel taschino di Orsato e per met ...