Viola il lockdown per andare al pub e la fidanzata lo molla, la bravata dell’ex calciatore [NOME e DETTAGLI] (Di lunedì 4 maggio 2020) L’ennesima bravata di una lunga serie. Paul Gascoigne ci ricasca, e lo fa in periodo di Coronavirus. L’ex calciatore di Lazio e Tottenham ha rotto il lockdown per andare a bere. Un gesto sconsiderato che gli è costato la relazione con Wendy Leech. I fatti risalgono al mese scorso e a riportare quanto accaduto è il ‘Daily Star’. Gascoigne si è recato nel giardino di un amico che nel frattempo era stato trasformato in un pub clandestino, prima che la moglie lo distruggesse perché stanca di vederlo bighellonare tutto il giorno. Wendy, la fidanzata di Gazza, si è invece arrabbiata a tal punto da abbandonare la casa in cui i due convivevano. Il tutto è testimoniato da un video. Secondo l’agente di Gascoigne, però, il filmato incriminato, diffuso il 23 aprile scorso, risalirebbe ad almeno dieci settimane fa, ... Leggi su calcioweb.eu In Indonesia cannoni d’acqua contro chi viola il lockdown

ROMA - Una birra che è costata molto cara a Paul Gascoigne. L’ex calciatore della Lazio, durante il periodo di quarantena a Bridlington, in Inghilterra, è uscito di casa per andare al pub (abusivo) di ...

ROMA - Una birra che è costata molto cara a Paul Gascoigne. L'ex calciatore della Lazio, durante il periodo di quarantena a Bridlington, in Inghilterra, è uscito di casa per andare al pub (abusivo) di ...