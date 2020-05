Per Fontana, "l' epidemia dimostra che serve più autonomia” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Non è una questione politica, anche le Regioni rosse sono perplesse”. Lo sostiene il governatore lombardo Attilio Fontana in un'intervista a Libero Quotidiano nella quale sostiene che “nessuno vuole litigare ma quanto le idee sono confuse e le norme poco chiare è naturale che ognuno vada per la sua strada”. Fontana afferma anche che il governo facendo “la scelta di partire dal particolare con i codici Ateco” è entrato “in un groviglio da cui è difficile uscire, perdendo un po' di credibilità” tanto che “perfino Renzi ha detto che la Santelli ha fatto bene”. Insomma, secondo il governatore lombardo “c'è una distanza impressionante tra questo governo e la realtà dell'economia e del Paese” e se c'è una cosa che l'epidemia” ha confermato ... Leggi su agi Coronavirus : Fontana - ‘Governo ha perso credibilità su Fase 2’

Fontana : la Lombardia chiederà i danni alla Cina per 20 miliardi. E basta sciacallaggio contro di noi

PLASMA IPERIMMUNE - SCONTRO DE DONNO-BURIONI/ Fontana : “Traguardo incredibile” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Non è una questione politica, anche le Regioni rosse sono perplesse”. Lo sostiene il governatore lombardo Attilioin un'intervista a Libero Quotidiano nella quale sostiene che “nessuno vuole litigare ma quanto le idee sono confuse e le norme poco chiare è naturale che ognuno vada per la sua strada”.afferma anche che il governo facendo “la scelta di partire dal particolare con i codici Ateco” è entrato “in un groviglio da cui è difficile uscire, perdendo un po' di credibilità” tanto che “perfino Renzi ha detto che la Santelli ha fatto bene”. Insomma, secondo il governatore lombardo “c'è una distanza impressionante tra questo governo e la realtà dell'economia e del Paese” e se c'è una cosa che l'” ha confermato ...

Giorgiolaporta : Un bell'assembramento che non rispetta quelle regole che gli italiani stanno osservando da 2 mesi è la scenografia… - 6000sardine : 'I morti di Bergamo, se potessero, direbbero aprite anche per noi' Non è #Salvini, non è Meloni e non è Fontana. S… - virginiaraggi : Ieri notte un’altra targa distrutta a Villa Doria Pamphilj. Ad oggi danneggiate circa 26 targhe, 3 statue, 2 vasi c… - wlafiga73 : RT @DanieleMeloni80: Al governo #Conte mancano 7 miliardi per garantire a tutti la #cig. In #Lombardia il tanto vituperato #Fontana ha già… - AngeloRindone : RT @anubi_matt: Il sindaco 'cattolico praticante'?? di Ventimiglia, quello aveva spostato la fontana per non permettere ai migranti di lavar… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Fontana Per Fontana, "l' epidemia dimostra che serve più autonomia” AGI - Agenzia Italia Per Fontana: "L’ epidemia dimostra che serve più autonomia”

“Non è una questione politica, anche le Regioni rosse sono perplesse”. Lo sostiene il governatore lombardo Attilio Fontana in un’intervista a Libero Quotidiano nella quale sostiene che “nessuno vuole ...

Coronavirus, Fontana: «Chiedere 20 miliardi di danni alla Cina? Regione Lombardia valuterà»

La Regione Lombardia non lascerà nulla di intentato per sostenere gli abitanti. Compresa la volontà di avanzare una richiesta danni di 20 miliardi alla Cina dopo il dramma causato dal Coronavirus. «un ...

“Non è una questione politica, anche le Regioni rosse sono perplesse”. Lo sostiene il governatore lombardo Attilio Fontana in un’intervista a Libero Quotidiano nella quale sostiene che “nessuno vuole ...La Regione Lombardia non lascerà nulla di intentato per sostenere gli abitanti. Compresa la volontà di avanzare una richiesta danni di 20 miliardi alla Cina dopo il dramma causato dal Coronavirus. «un ...