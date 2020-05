(Di lunedì 4 maggio 2020)e l’intervista a Verissimo Sabato scorso su Canale 5 è andata in onda in replica l’intervista dia Verissimo di Silvia Toffanin. Una chiacchierata avvenuta tre anni fa e che Mediaset ha voluto riproporre. Oltre a parlare del momento difficile dopo la morte della madre, la conduttrice veneta parlava della gioia che le ha portato il nipotino Claudietto. La professionista è stata sempre molto orgogliosa della sua famiglia allargata, infatti nella sua vita ha avuto diversi amori, mentre da tempo è legata a Nicola Carraro. La vita sentimentale della conduttrice veneta La vita sentimentale diè stata abbastanza ingarbugliata. Il primo amore della donna è stato Francesco Ferracini, dalla quale è venuta al mondo la sua primogenita Elisabetta. Quest’ultima negli Anni Novanta era la conduttrice di ...

KontroKulturaa : Mara Venier ha una nipote bellissima: la 20enne Irene è la sua fotocopia [FOTO] - - bnotizie : Domenica In, Mara Venier ospita Pupo: il dettaglio sul Grande Fratello Vip, sfregio alla concorrenza Mediaset – Lib… - fashionfvckery : Tiger King ma Mara Venier è Carol Baskin - PerryAbruz : RT @smjileharry: Che ci fa Mara Venier nella 4º foto a sistemare scatoloni - felpafluo : RT @smjileharry: Che ci fa Mara Venier nella 4º foto a sistemare scatoloni -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Claudio Amendola ospite a Domenica In da Mara Venier in collagemento da casa racconta la sua carriera e il suo percorso di vita. Come ogni puntata dall'inizio del Coronavirus, la conduttrice porta ava ...Gennaro Esposito, cuoco e personaggio televisivo originario di Vico Equense (Napoli) è uno degli ospiti della puntata di oggi di Domenica In. L’invito di Mara Venier arriva dopo la notizia della sua d ...