Juventus corre su speranze fischio d’inizio Fase 2 calcio

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Fra le Blue Chips di Piazza Affari è protagonista, che mostra un’ottima performance del 4,23%, in vetta al paniere del FTSE MIB. Le azioni del club bianconero si avvantaggiano della2, dal momento che oggi si possono riavviare gli allenamenti individuali, mentre si punta allo sblocco del Campionato di serie A. La tendenza ad una settimana della società operante nel settore delprofessionistico è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 0,9682 Euro. Funzionale il controllo della ...

