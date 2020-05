INPS: in corso tentativi di truffa per bonus 600 euro (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – L’INPS, con una nota, ha informato gli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del bonus 600 euro. L’Istituto di previdenza ha invitato tutti gli utenti a ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’INPS e ha ricordato che le informazioni sulle prestazioni INPS sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale http://www.INPS.it. e che l’INPS, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili. Leggi su quifinanza Pornhub corre in soccorso dell’Inps : “Vorremmo offrirvi aiuto grazie ai nostri server - contattateci”

