Giacomo Poretti e la moglie hanno contratto il virus - (Di lunedì 4 maggio 2020) Luana Rosato Giacomo Poretti e la moglie Daniela hanno contratto il coronavirus: l'attore racconta cosa è accaduto loro agli inizi di marzo, dopo il rientro dalla settimana bianca Tra i personaggi noti che sono stati colpiti dal coronavirus anche Giacomo Poretti e la moglie Daniela: a renderlo noto è stato proprio l’attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che ha raccontato cosa gli è successo lo scorso marzo al ritorno da alcuni giorni in montagna. Pur non avendo avuto la possibilità di fare il tampone, Poretti sembra abbia avuto tutti i sintomi del Covid-19 ad eccezione della perdita del gusto e dell’olfatto. Al rientro dalla settimana bianca, infatti, Giacomo e la compagna hanno iniziato ad avere la febbre associata a grande stanchezza. “Un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti ... Leggi su ilgiornale "Lo ho fatto anche io". Giacomo Poretti - il racconto-choc : come lo ha ridotto questo maledetto coronavirus

Giacomo Poretti - l’annuncio dell’attore : “Ho avuto il Coronavirus” – VIDEO

Giacomo Poretti/ "Ho avuto Coronavirus. Per ringraziare gli infermieri..." (Di lunedì 4 maggio 2020) Luana Rosatoe laDanielail corona: l'attore racconta cosa è accaduto loro agli inizi di marzo, dopo il rientro dalla settimana bianca Tra i personaggi noti che sono stati colpiti dal coronaanchee laDaniela: a renderlo noto è stato proprio l’attore del trio Aldo, Giovanni e, che ha raccontato cosa gli è successo lo scorso marzo al ritorno da alcuni giorni in montagna. Pur non avendo avuto la possibilità di fare il tampone,sembra abbia avuto tutti i sintomi del Covid-19 ad eccezione della perdita del gusto e dell’olfatto. Al rientro dalla settimana bianca, infatti,e la compagnainiziato ad avere la febbre associata a grande stanchezza. “Un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti ...

mariocalabresi : ?? Da domani cambia qualcosa? Siamo live con #Casabresi 18. In diretta con @alexvespi, che è tornato a trovarci per… - zazoomnews : Giacomo Poretti- Ho avuto Coronavirus. Per ringraziare gli infermieri... - #Giacomo #Poretti- #avuto - Giovann30445712 : Giacomo Poretti: “Ho avuto il Coronavirus, passavo i giorni a controllare il respiro” - Noovyis : ('Lo ho fatto anche io'. Giacomo Poretti, il racconto-choc: come lo ha ridotto questo maledetto coronavirus) Playh… - Libero_official : 'Mi sono spaventato, mai stato così debole. Anche mia moglie è stata male': #coronavirus, il toccante racconto di G… -