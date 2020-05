Conte: “La ripartenza del Paese è nelle nostre mani” (Di lunedì 4 maggio 2020) Tramite il Corriere della Sera, il Premier Conte rivolge a tutti i cittadini italiani un appello alla responsabilità e all’autodisciplina nell’affrontare la Fase 2 Oggi, lunedì 4 Maggio 2020, inizia la Fase 2 della lotta al Coronavirus, “che non è un liberi tutti”, ricorda il Premier Giuseppe Conte tramite le colonne de Il Corriere della Sera, rivolgendo poi a tutti i cittadini un appello alla responsabilità e all’autodisciplina: “La ripartenza del Paese è nelle nostre mani. Tocca a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro, adesso più che mai servono collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti (…) finora la risposta della popolazione è stata molto efficace, e mi auguro continui ad ... Leggi su zon Coronavirus - Conte : “La ripartenza del paese è nelle nostre mani”

Conte : “La ripartenza del Paese è nelle nostre mani”. Ma quale ripartenza?

