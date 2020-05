Carceri, Di Matteo accusa Bonafede: “Ripensò al mio ruolo di capo della Dpa per i timori dei boss” (Di lunedì 4 maggio 2020) Ieri sera, durante il programma televisivo Non è l’Arena, Nino Di Matteo ha lanciato delle accuse al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il magistrato, infatti, con una chiamata a sorpresa, è intervenuto durante il dibattito sulle Carceri e ha raccontato come nel 2018 Bonafede gli avesse chiesto di dirigere il Dap. L’offerta, però, venne ritirata 48 ore dopo “la reazione di alcuni boss della mafia”. Carceri, Di Matteo racconta della proposta ritirata da Bonafede Nel salotto di Massimo Giletti si stava parlano della scarcerazione dei boss, quando è arrivata una telefonata non programmata. Dall’altra parte della cornetta c’era Antonino Di Matteo, pronto a raccontare la sua versione di quanto successo nel 2018, quando venne nominato capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria (Dpa) Francesco Basentini. ... Leggi su urbanpost Carceri : Ingroia - ‘esterrefatto da Bonafede - su Di Matteo chiarisca e poi si dimetta’

Carceri - Forza Italia ora usa Di Matteo per attaccare Bonafede. Ma fino a sei mesi fa lo insultava (perché parlava di Dell’Utri e i boss mafiosi)

