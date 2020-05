Bonus baby sitter | cos’è il Libretto famiglia INPS | come attivarlo | requisiti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 maggio 2020) In base alla bozza del decreto Aprile che viene fatto slittare a maggio, il Governo ha inteso procedere nel sostenerele famiglie con figli in età scolare durante la crisi da Coronavirus tramite l’ormai più che notovisto, vi è tutta una specifica circa le categorie a cui spettano questi. Sulla bozza del decreto Aprile inoltre è anche sancita la proroga del2020 e un significativo auento dell’importo. Per poter ottenere il beneficio occorre avere un Pindispositivo e soprattutto un. Ma cosa sono?si ottengono? Chi deve richiederli e quando e in che modo? Ecco tutte le risposte.cos’è ilsi fa Partiamo da un presupposto. ilviene erogato in modo automatico, a conclusione ...