Aria condizionata, Rezza (Iss): non è provato che possa trasmettere il virus (Di lunedì 4 maggio 2020) E’ stato ipotizzato che l’Aria condizionata possa aerosolizzare il virus e trasmetterlo a distanza, ma non è assolutamente provato. Ad affermarlo è Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, parlando ad Agorà della fase 2 e dei rischi collegati al rientro al lavoro. Rezza spiega che a destare l’allarme sull’Aria condizionata è stato “un articolo comparso su una rivista americana sul tema delle malattie infettive emergenti. Il titolo era fuorviante – sottolinea il virologo – perché affermava che il virus si era trasmesso attraverso l’Aria condizionata. Poi si è visto che erano due famiglie che stavano su due tavoli vicini, distanziati a più di un metro, e l’Aria condizionata aveva fatto in pratica da vento, spostando le ... Leggi su secoloditalia Giovanni Rezza (ISS) : «Non è provata la trasmissione del virus con l’aria condizionata»

Rezza (Iss) : «L’aria condizionata non trasmette il virus - ma può fare effetto vento per le goccioline»

