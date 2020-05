Antitrust, procedimento istruttorio contro Compass (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nei confronti di Compass Banca S.p.A. un procedimento istruttorio per la mancata ottemperanza alla diffida che le imponeva la rimozione della pratica scorretta già accertata a novembre 2019. Secondo l’Autorità, infatti, la società finanziaria non ha adottato misure sufficienti al fine di rimuovere le condotte accertate come scorrette nella diffida. In quell’occasione era stato rilevato come la prassi di abbinamento forzoso tra prestiti personali e prodotti assicurati – non necessari per l’erogazione del prestito – collocati da Compass, avesse avuto l’effetto di esercitare sui consumatori un indebito condizionamento. Come precisa l’Antitrust, Compass non ha adottato rimedi tali da rimuovere i vincoli tra finanziamento e polizza, ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Antitrust avvia procedimento nei confronti di ZC (FR) Limited

