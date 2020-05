matteosalvinimi : #Salvini: Fosse per me le autocertificazioni le toglierei a tutti. Nessuno si va a cercare un virus. Via autocertif… - sole24ore : Spiazzati dal virus, dove abbiamo sbagliato e gli errori da non ripetere | Post di @pasqualemerella | via… - capuanogio : La #Juve ha dato indicazione ai 9 giocatori ancora all'estero di organizzarsi per rientrare a Torino. Al rientro do… - annaficara99 : RT @photofyoo: L’INIZIO ?? DELLA ?? FASE ??DUE?? NON ??EQUIVALE ??AD ??UN ??VIA ??LIBERA?? PER ??ASSEMBRAMENTI?? USCITE ??IN ??GRUPPO?? CON ??GLI ??AMICI ??F… - VaLsaSsInaNews1 : ACEL, GLI SPORTELLI APRIRANNO PIÙ AVANTI MA IN SICUREZZA - -

Ultime Notizie dalla rete : via gli La serie A riparte. Al via gli allenamenti individuali Il Tempo Al via gli allenamenti individuali, ecco le linee guida indicate dal Governo

Attraverso il sito internet dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il governo ha diramato le linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport ...

Lazio, 5 campi a disposizione: entro 48 ore al lavoro. Lulic, Proto e Lukaku unici assenti

Tutto pronto per la ripartenza. La Lazio si accinge a tornare al lavoro, sia pure con allenamenti individuali. Formello riaprirà mercoledì, anche se si sta provando ad anticipare il ritorno dei giocat ...

