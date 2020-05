Whatsapp, perché vedo il numero invece del nome del contatto? (Di domenica 3 maggio 2020) Visualizzate il numero al posto del nome del contatto su Whatsapp, anche se lo avete salvato in rubrica? Ecco come fare per risolvere questa problematica PixabayOrmai abbiamo tutti Whatsapp e sappiamo utilizzarlo al meglio per sfruttarne tutte le potenzialità. Questa applicazione, bisogna dirlo, presenta davvero pochi problemi. Anche grazie al magistrale lavoro compiuto dai tecnici che effettuano migliaia di test prima di rilasciare nuove funzioni, al fine di migliorare l’esperienza d’uso per l’utente. Tra le tante qualità dell’applicazione, ovviamente può capitare qualche piccolo problema. Ad esempio, un problema frequente che interessa molti utenti è quando al posto di leggere il nome del contatto, si visualizza il numero di telefono, anche se questo numero era salvato normalmente in rubrica con un ... Leggi su chenews Coronavirus - Whatsapp mette paletti a inoltro messaggi : ecco perché

