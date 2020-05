The Last of Us, parla Troy Baker: “Ho fiducia nella serie HBO, ma non sarà mai come il gioco” (Di domenica 3 maggio 2020) Troy Baker, doppiatore del videogioco The Last of Us, si è pronunciato sull'adattamento televisivo che andrà in onda su HBO. Troy Baker, protagonista del videogioco The Last of Us, si è pronunciato sulla serie tv che andrà in onda su HBO. Il doppiatore americano, che ha prestato la voce a Joel e ne ha anche creato i movimenti tramite motion capture, è convinto che la serie possa funzionare, laddove un eventuale adattamento cinematografico - lo avrebbe dovuto girare Sam Raimi - non lo aveva mai convinto del tutto: "Il formato episodio è più efficace per raccontare questa storia, perché è impossibile cercare di condensare un'esperienza videoludica di sedici ore in un film di due ore", ha spiegato in un'intervista concessa ... Leggi su movieplayer The Last of Us Parte II e i suoi leak saranno discussi dopo il lancio - parola di Neil Druckmann

